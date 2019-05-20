В депрессии Татьяны Навки виновен её муж, Дмитрий Песков — мнение

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Странное поведение фигуристки в парке аттракционов может быть вызвано отношением высокопоставленного мужа, приближённого к Владимиру Путину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка Татьяна Навка создают впечатление на удивление счастливой пары. Однако, есть основания полагать, что профессия Дмитрия может создавать тяжёлые для психики условия.

Бывшая жена Пескова, Екатерина, призналась в интервью Tatler о тяжестях жизни в роли «жены правой руки Путина»: «В Москве меня удерживала семья. Шаг вправо, шаг влево... В силу профессии мужа все четко регламентировалось».

Вероятно, теперь эти же трудности испытывает и Татьяна Навка. Принимая во внимание её жизнь до замужества, полную приключений и тусовок, ей должен был даться этот переход крайне тяжело.

Оказывают влияние на психику и коррупционные скандалы, связанные с именем Дмитрия. Известно, что Песков взял за привычку объяснять предметы роскоши, не укладывающиеся в его официальную зарплату, доходами жены. Часто пользователи соцсетей припоминают ей этот факт.

Конечно, Татьяна отлично зарабатывает в шоу-бизнесе, но тем не менее её профессиональная жизнь тесно связана с высокопоставленным мужем — на премьере её ледового шоу большая часть гостей была приведена различными госучреждениями. Для Навки, всего добившейся собственными силами, это может быть ударом по самооценке.

Учитывая эти факторы, вполне возможно, что именно во влиянии Дмитрия Пескова кроется причина безрассудного поведения фигуристки в парке аттракционов.