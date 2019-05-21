«Волосатая впадина» - Пынзарь опозорилась перед фанатами небритыми подмышками

Сегодня, 01:00

«Сереже может нравится ее волосатость», - поклонники считают, что предпочтения мужа могут влиять на отказ Дарьи от эпиляции.

Девушка изо всех сил старается следить за собой – ходит на косметологические процедуры и даже делает операции, но забывает об элементарном уходе и гигиене, уверены подписчики.

Новая Stories бывшей участницы Дом-2 вызвала волну негодования у ее подписчиков. Девушка продемонстрировала фанатам свою тренировку и прорекламировала онлайн-тренера. В видео Пынзарь заводила руки за плечи в короткой майке и перед подписчиками предстала не очень приятная картина. Девушка опозорилась своими небритыми подмышками.

Пользователей Instagram поразил данный факт. Не укладывается в голове, каким образом Дарья может тратить столько времени и денег, буквально переделывая себя операциями, но не найти сил и средств на бритье подмышек. Фолловеры предположили, что предпочтения Сергея могут прямо влиять на выбор Дарьи. «Может Сергею нравится ее волосатость», «Все деньги на пластику спустила, а теперь на шугаринг даже нет. Можем скинуться» - иронизируют злопыхатели.

Многие подписчики не оценили внешний вид девушки и назвали ее подмышки «волосатыми впадинами», осудив экс-участницу телепроекта. Но часть из фолловеров не обратили особого внимания на данный «инцидент». Они решили, что бритье волос – личный выбор каждого и любой человек в праве сам решать, что ему делать со своим телом.