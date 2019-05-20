Милость зашкаливает: Самойлова порадовала фанатов видеом с Джиганом и детьми

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Две дочери встретили папу с восторгом, а рэпер не удержался и устроил настоящую «кучу-малу».

Супруга популярного хип-хоп исполнителя добавила в Instagram истории личного аккаунта новое видео с Джиганом. На видео присутствовали две младшие дочери рэпера и модели – пятилетняя Лея и трёхлетняя Мая. Девочки встречали папу дома с объятьями.

С первых же минут видео можно заметить, как сильно они любят папу. Джиган очень часто публикует на своей странице в Instagram семейные фотографии и видео. Сейчас же Самойлова порадовала фанатов видеом с Джиганом и детьми, где милость зашкаливает. Публика «без ума» от такой любви, казалось бы, серьёзного рэпера к дочерям.

Образ идеальной семейной пары Денис и Оксана воплотили в клипе на песню «На восьмом этаже», который представлен поклонникам в 2018 году. В ролике супруги ужинают при свечах, дурачатся, потом вместе принимают ванну. Рэпер сам выступил режиссером клипа, а съемки прошли в квартире Джигана.

Некоторые фанаты завидуют модели Самойловой, ведь она смогла выйти замуж за такого прекрасного и верного мужа, который готов на всё ради семьи. По словам самого рэпера, они не планируют останавливаться на троих детях, поэтому, возможно, что скоро будет снова пополнение в семье Дениса.

Также публику очень удивляет, что все трое детей рэпера – девочки. Однако Денис не спешит расстраиваться и говорит, что он главный защитник своих прекрасных дам, что очень одобрительно воспринимают фанаты музыканта. Можно с уверенностью заявить, что личная жизнь Джигана сложилась более, чем удачно.