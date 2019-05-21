Ради сына можно потерпеть – Собчак и Виторган неудачно скрывают примирение

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Одинаковые фото Платона в Instagram звёзд раскрыли их общение.

Несмотря на то, что Ксения Собчак уже несколько месяцев не живет с Максимом Виторганом, пара все равно официально не развелась. Телеведущая до сих пор является замужней женщиной, но это не мешает ей флиртовать с другими мужчинами и откровенно унижать Максима на ТВ. Некоторые уверены, что она состоит в отношениях с Константином Богомоловым, который даже «получил на орехи» за интрижку с ней.

Судя по последним фото в Instagram Stories звезд, семейство все-таки сошлось. Собчак и Виторган неудачно скрывают примирение, ведь после стольких скандалов будет трудно заявить, что их семейная жизнь начинается с чистого листа. В Instagram-аккаунтах появились одинаковые фотографии их сына Платона. Значит, знаменитости, как минимум, стали общаться и обмениваться фотографиями ребенка. Но с другой стороны, Ксения и Максим могли даже прогуляться вместе или помириться.

Видимо, супруги пришли к выводу, что ради сына можно потерпеть друг друга какое-то время. Ребенку всего лишь три года, а родители его уже «разрывают» между собой. Такое поведение может не лучшим образом отразиться на его поведении и даже психике.