Волк в овечьей шкуре: Цымбалюк-Романовская может использовать Шаляпина ради карьеры

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«Она вор, а не человек», - заявил Армен Джигарханян после скандального развода. Возможно, что сейчас у Валентины новый план - как пробиться к успеху.

Романтические отношения с Прохором и Виталиной не скрывает уже даже сама пара. В недавнем интервью пианистка сообщила, что они готовят совместную концертную программу «Люди с экрана», которая пройдет в Москве 25 мая.

По словам девушки, они давно хотели создать что-то творческое, чтобы порадовать зрителей. Однако Шаляпин недавно сообщал, что сейчас они состоят в ссоре. Видимо пара нашла решение своего конфликта ради совместного шоу.

Стоит напомнить, о главном скандале из жизни пианистки – развод с Джигарханяном. Армен позволил ей начать работать директором собственного театра, но после некоторого времени многие актёры решили уволиться из-за нереальных условий труда, которые предоставляла Виталина.

Цымбалюк-Романовская может использовать Шаляпина ради карьеры и выхода на сцену, ведь Армен Борисович называл женщину «воровкой» и пояснил, что из-за незаконных махинаций бывшей возлюбленной буквально остался без крыши над головой. После его слов Виталина представилась в глазах общественности как волк в овечьей шкуре.

После скандала на Виталину сыпалась критика со всех уст, потому она могла потерпеть некий крах в карьере. После поддержки Шаляпина она, видимо, нашла выход из сложившейся ситуации краха, ведь Прохор постоянно пытается ей помочь и выводит в «свет», оправдывая её честное имя.

Нельзя отрицать, что подобные махинации женщины могут повториться и с популярным певцом Шаляпиным, ведь никто не застрахован от обмана. Впрочем, Прохор заявлял, что их отношения строятся на доверии и буквально идеальны во всех аспектах.