Тарзан довёл? Королёва начала спиваться из-за проблем в семье - сеть

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Слухи о неверности супруга могли оказаться и вовсе правдой - пользователи считают, что в звездной паре имеются серьёзные разлады, а с помощью крепких напитков Наталья пытается «утопить» свое горе.



С того момента, как известная артистка вышла замуж за актера и исполнителя откровенных танцев Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, в сети часто стали появляться слухи о том, что супруг «гуляет» от Королёвой. Откровенные фотографии с другими девушками и отпуск без законной супруги – все это становилось причиной для появления подобных разговоров и скандалов. Также не раз говорили о разладах в отношениях Тарзана и Натальи, якобы парочка собирается разводиться.

На этот раз, в сети считают, что Королёва и вовсе начала спиваться из-за проблем в семье. Наверное, у супругов все-таки имеются недопонимания, раз появились подобные предположения. Неужели Тарзан довёл очередными фотографиями с молоденькими пассиями или интрижками?

На своей страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала видеоролик с заведения. На записи трудно не заметить Наталью, которая так громко восхищается умением бармена разливать алкоголь, похоже, звезда в ожидании испробовать «волшебный» напиток. По ее довольному виду и крикам можно отметить, что, видимо, Королёва уже до съемки успела пригубить. Также в самом баре не удалось найти супруга Сергея. Неужели в семье все так плохо, что Наталья, таким образом, пытается избавиться от стресса и переживаний, а Сергей не пытается ей помочь?

Таразаном всегда любовались женщины, получившие возможность лицезреть мускулистое и подтянутое тело, у мужчины всегда было много поклонниц, которые ни за что не откажутся от его компании. Сама Наталья вряд ли этого не знала.

Как известно по информации из сети, Королева употребляет только крепкие напитки. Достаточно давно на одном из мероприятий сфотографировали исполнительницу в компании, где коллеги «потягивали» вино и шампанское, а артистка «глушила» коньяк.