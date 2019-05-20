Заела горе тортами? Располневшая Седокова «запустила себя» из-за неудач с мужчинами

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Об этом говорит ее неудачный опыт замужества, продолжительное «одиночество» и несостоявшиеся «мимолетные» романы.

Анна Седокова недавно опубликовала в своем Instagram новое фото. В посте девушка рассказала, что из-за лишнего веса переходит на интенсивное голодание. Судя по всему, из-за гнета аудитории певица вынуждена идти на крайние меры - изнурять себя и ничего не есть в попытках вернуть фигуру.

Знаменитая певица недавно была разоблачена фанатами. Она отправилась в отпуск, где ее в довольно непрезентабельном виде сфотографировал один из злопыхателей. На снимке отчетливо видно, что Анна имеет лишний вес и заметные проблемы с фигурой. Девушка буквально вводит в заблуждение своих фолловеров, публикуя в Instagram-профиль снимки, которые не соответствуют действительности.

Можно предположить, что располневшая Седокова «запустила себя» из-за неудач с мужчинами. Всем известно, что у девушки было многочисленное количество романов и несколько замужеств, но ничто из этого не увенчалось успехом. Анна завела детей от разных мужчин и в окончательном итоге осталась одна. Сложно представить, что сейчас может ощущать многодетная мать без мужской поддержки. Судя по всему, певица заметно поправилась именно из-за этого. Неужели Седокова заедает горе тортами? Психологами установлено, что из-за недостатка любви и заботы люди склонны заменять ее с помощью еды. Видимо, это и случилось с поправившейся певицей.