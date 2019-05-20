Скрытая депрессия Навки? Фигуристка показала безрассудное поведение на аттракционе

Сегодня, 05:10

Фигуристка Татьяна Навка чуть подвергла свою жизнь опасности, когда каталась с детьми на аттракционе в парке «Сказка». Возможно, причины опрометчивого поведения глубже, чем обычная невнимательность.

Навка с детьми посетила парк «Сказка» 19 марта. На аттракционе типа «Свободное падение», на котором людей в специальных креслах поднимают на несколько метров вверх, а затем резко опускают, Татьяна решила прокатиться с дочуркой Надей.

При этом на фотографии в сторис, выложенной Навкой в Instagram, видно, что прямо перед запуском аттракциона страховка Татьяны не закреплена. То есть себя она пристегнула в самый последний момент, что идёт в разрез не только с правилами безопасности, но и со здравым смыслом.

Конечно, никто не стал бы подвергать жизни опасности и запускать механизм, пока все люди не закреплены — на видео работы аттракциона видно, что фигуристка крепко пристёгнута.

Есть основания полагать, что опрометчивое поведение Татьяны не объясняется банальной невнимательностью: расстёгнутый ремень безопасности — это не развязанные шнурки. Ослабление инстинкта самосохранения — один из симптомов скрытой депрессии.

При этом заболевании человек может выглядеть для окружающих жизнерадостно и не вызывать никаких подозрений относительно своего эмоционального состояния, однако внутри происходит настоящая война.

Это заболевание часто встречается у публичных личностей, имеющих репутацию сильных и счастливых людей. Встречаясь с депрессией, такие люди не могут признаться в проблеме сами себе, с головой погружаясь в «позитивное мышление». В итоге саморазрушительные порывы больных выражаются в злоупотреблении алкоголем, опасных видах деятельности и безрассудном поведении.

Будем надеяться, что наши подозрения не оправдаются, а опрометчивые действия фигуристки — лишь плод невнимательности.