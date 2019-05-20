У Платоши появится новая мама? Собчак свела Виторгана со своей подругой

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Так считают фанаты, учитывая хорошие отношения между бывшими супругами, у Ксении могло возникнуть желание устроить личную жизнь Максима взамен на разрушенный брак, а также создать для Платона новую семью.

Информация о том, что Виторган более не страдает из-за расставания с Собчак, фолловеры артиста заметили еще пару недель назад. По всей видимости, у актера заметно повысилось настроение, а также рвение к счастливой жизни.

После того, как улеглась шумиха о разводе пары, Максим стал более спокойным и уравновешенным человеком, предпочитая больше времени уделять Платоше.

Затишье произошло после интервью Ксении, в котором она рассказала о том, что с экс-супругом им удалось сохранить прекрасные и дружественные отношения.

И хотя пара распалась, как они утверждают по обоюдному согласию, они по-прежнему вместе занимаются воспитанием сына, а также поддерживают общение.

После того, как Виторган выложил несколько сторис в Instagram с актрисой театра, где играли Максим с Ксенией, фолловеры актера подумали, что Собчак свела Виторгана со своей подругой, а у Платоши появится новая мама. Предполагаемой возлюбленной мужчины стала Агния Кузнецова. Они посчитали, что Агния могла стать новой претенденткой на роль новой матери для сына Виторгана.

И хотя девушка не свободна и даже замужем, по всей видимости, это не помешало парочке проводить совместный уикенд.

Вполне вероятно, что Ксения просто решила наладить личную жизнь Максима взамен на разрушенный брак. Учитывая теплые отношения между актерами, может телеведущая чувствует некоторую вину за то, что не смогла сохранить семью, а таким образом она решила исправить ошибки прошлого.

Также стоит отметить, что Платоша вероятно останется жить именно с отцом, потому как у Ксении попросту может не хватать времени на воспитание ребенка.

Стоит напомнить, что с личной жизнью у Собчак проблем не возникает. По слухам, у неё отношения с Константином Богомоловым, который недавно познакомил её со своей дочкой от брака с Дарьей Мороз.