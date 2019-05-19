«Рюриковка, где шуба и унты?» – Волочкова кардинально преобразилась после насмешек в Сети

Вчера, 23:00

Видимо, хейтеры вынудили балерину вымыть голову и сделать маникюр, но вот с подбором слов она так и не справилась.

Недавно Анастасия Волочкова похвасталась важной новостью. Ее знакомая из Санкт-Петербурга и по совместительству хозяйка салона красоты прилетела в Москву. Женщина даже пришла во дворец к балерине и предоставила ей полный спектр услуг. Волочкову покрасили, сделали маникюр и кучу различных процедур. Видимо, после насмешек в сети по поводу грязной головы и плохого маникюра она вынуждена была кардинально преобразиться.

Хейтеры в фан-группах сразу стали обсуждать новую внешность звезды. Примечательно, что мало кто нашел поход к парикмахеру важным событием. Особенно удивил тот факт, что все процедуры осуществлялись вне дома на открытом воздухе. Люди даже пошутили, что голову Анастасия мыла в ледяной купели.

«Рюриковка, где шуба и унты?» – многие поклонники называют так Волочкову, ведь она постоянно пытается показать себя как особу «голубых кровей». Стоит отметить, что даже здесь не обошлось без позора. Балерина употребила слово «питерцы», которое является просторечным выражением и некорректно для высшего общества. Видимо, женщина хочет казаться образованной, а нужно всего лишь быть таковой, но не казаться.