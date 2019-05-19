Органичность VS Ограниченность. Бузова пожаловалась на дороговизну эко-сумок

Вчера, 22:39

Ольга в очередной раз выставила себя на посмешище из-за «умничанья» на серьезные темы.

Ольга Бузова неоднократно попадала в неловкие ситуации, пытаясь продемонстрировать свои интеллектуальные способности. Например, не так давно она не смогла сложить простые числа в эфире программы «Вечерний Ургант».

Но недавно девушка буквально побила свои же рекорды: на своей официальной странице в Instagram она пожаловалась на дороговизну эко-сумок. «Вот только бы сделали некоторые магазины еще и эко-сумки дешевле пластиковых, а то немного кривовато выходит» - написала звезда.

Видимо, такой диссонанс «органичность VS Ограниченность» возник из-за неосведомлённости звезды в процессе производства эко-товаров. Ведь как исходная продукция, так и технология изготовления пластика обходится намного дешевле, чем экологически чистые материалы. А эко-сумки, о которых Ольга говорит в посте – это вообще ручная авторская работа; естественно, что их стоимость будет в несколько раз выше фабричных «пластиковых», выражаясь словами Бузовой.