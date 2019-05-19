«Выскочка и бездарь» - Садальский публично унизил Галкина за его «длинный язык»

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Жажда «хайпа» или же личная неприязнь толкнули Стаса на выпад в сторону мужа Пугачевой?

Стас Садальский сделал еще один гневный выстрел в адрес шоумена Максима Галкина. В своем микроблоге актер опубликовал авторскую «байку» об орлах и попугаях, в которой публично унизил Галкина за его «длинный язык». Садальский назвал излишнюю болтливость «маленького мальчика» Максима серьезным недугом. В своем «произведении» он намекнул, что Галкин уже утомил его своим поведением, ведь не понимает, что его излишняя болтливость мешает окружающим.

Галкин, по словам актера, «произнося все новые мудреные слова не успевал хорошенько вникнуть в их смысл», и продолжает «доставать» всех своим поведением и глупостями. Он уверен, что однажды Максим поплатится за свой длинный язык, ведь начал много врать, и когда правда всплывет на ружу будет рыдать от обиды и сгорать от стыда.

В конце он добил пост хештегами «выскочка и бездарь», отметив, что устал от постоянного мелькания Максима. Создается впечатление, что Садальский просто завидует успешной и развивающейся карьере Галкина, ведь сам то уже давно не востребован и напоминает о себе разве что скандальными выстрелами в адрес коллег. Неужели просто зависть вынудила Станислава вновь напасть на супруга Аллы Пугачевой?

Тем не менее, подписчики его разделились во мнении. Часть фанатов поддержали выпад, отметив, что даже в последнем выпуске шоу «Сегодня вечером» Максим вел себя отвратительно, перебивал гостей, устроил клоунаду. Фолловеры считают, что шоумена стало слишком много, он открывает новые проекты, выживая коллег с ТВ, хотя сам не умеет общаться с людьми и хайпует за счет супруги, плохо шутит и часто врет. Пользователи Сети возмущены, почему мудрая Примадонна не может поставить мужа на место, ведь он выставляет себя на посмешище.

Другие же отметили, что Садальский ведет себя не корректно: высмеивая коллег он превращается в посмешище, и проявляет агрессию от обиды из-за невостребованности, ведь мелькает на ТВ только в передачах о Татьяне Васильевой.