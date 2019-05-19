У Лазарева ещё есть шанс! Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса

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Из-за «прокола» певца из Нидерландов Сергей может подняться, как минимум, на второе место.

Недавно Сеть потрясла новость о том, что результаты международного конкурса «Евровидение-2019» не окончательные, и, скорее всего, будут пересмотрены жюри. Оказалось, что победитель, которым стал молодой певец Дункан Лоуренс из Нидерландов, нарушил главное правило конкурса. Суть его в том, что на конкурсе должны быть представлены новые композиции, написанные специально для мероприятия и не исполняемые ни разу до этого. Именно поэтому для Сергея Лазарева была написала его песня «Scream». Лоуренс проигнорировал это требование. Он уже исполнял балладу «Arcade» в 2017 году, о чем свидетельствует видеоролик на YouTube-канале.

Видимо, у Сергея Лазарева еще есть шанс получить заслуженную победу или, как минимум, занять почетное второе место. Скорее всего, в свете новых обстоятельств жюри проверят подлинность видео и займутся пересмотром результатом. Теперь остается ждать, как свою оплошность объяснит голландский исполнитель.