«Брюзжи висят и кожа обвисла» - фанатов ужаснул вид исхудавшего Баскова

Вчера, 22:57

Певец хочет дать «отдохнуть» голосу, но, видимо, полноценный релакс нужен для всего его организма.

После плодотворной работы по созданию «мини-фильма» на песню «Караоке», Николай Басков вновь взял тайм-аут, решив восстановить голос перед очередным рабочим рывком. Вот только погода явно не расположена к Николаю, разрушая все его планы. Например, сегодня Басков пожаловался на слишком шумный ливень в выходной день, который помешал ему насладиться природой. Певец решил не огорчаться, и под аккомпанемент дождя устроил репетицию, решив потренировать свой голос, что и продемонстрировал поклонникам.

Фанаты были поражены силой вокала артиста, однако большее впечатление на них произвела внешность артиста – поклонников ужаснул вид исхудавшего Баскова, который впервые предстал перед ними в очень домашнем образе – нижнем белье, футболке и без капли макияжа и прически. «Брюзжи висят и кожа обвисла», - поделились своим мнением в комментариях фанаты.

В ролике видно, что уже немолодое лицо певца выглядит очень уставшим, бледным и болезненным. Видимо, давнее отсутствие отдыха и сильные переживания, в том числе из-за разрушенной личной жизни измотали артиста, что негативно отразилось на его внешнем виде.