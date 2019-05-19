Не украл, а вдохновился. Номер Лазарева на «Евровидении» позаимствован у группы «Queen»

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Пару десятилетий назад такую же концепцию с зеркалами воплотил «легенда» – Фредди Меркьюри.

Буквально вчера завершился последний этап межнационального песенного конкурса «Евровидение-2019», по итогам которого Сергей Лазарев завоевал 3 место. Певец, естественно, рассчитывал на победу, но войти в тройку лучших стран также является отличным показателем.

Между тем, фанаты постоянно гадают, откуда взялась задумка с зеркалами, которые, по сути, являются огромными экранами. Сначала Лазареву приписывали плагиат у Димы Билана, но, несмотря на некоторую схожесть номеров, они все-таки разные. Теперь выяснилось, чья идея была взята за основу выступления артиста.

Видимо, номер Лазарева на «Евровидении» был позаимствован у группы «Queen». Пару десятилетий назад молодой Фредди Меркьюри выступал с аналогичной концепцией. Даже белый наряд практически не отличается от образа российского конкурсанта. Так сказать, не украл, а вдохновился. Возможно, Киркорова как раз рассчитывал, что легендарный певец и его задумка поможет одержать желанную победу.