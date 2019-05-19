«Бездельница и обжора»: «Сидящая на шее» Брухунова дала отпор хейтерам

Вчера, 22:33

Любовница Петросяна пытается шутками «отражать» нападки недоброжелателей.

После того, как Татьяна Брухунова буквально «увела» 73-летнего Петросяна у Елены Степаненко, на неё набросились сотни хейтеров. Завистники пытались «уколоть» девушку по любому поводу: то им не нравился её стиль, то фигура, то вкусы. Ранее Татьяна терялась под напором недоброжелателей и просто замыкалась в себе.

Но, видимо, поддержка влиятельного любовника придала Брухуновой уверенности в себе. В этот раз хейтеры обвинили её в том, что она буквально «сидит на шее» у Евгения Вагановича, но она не стала молчать как прежде, а открыто дала отпор. Бывшая помощница заявила: «Я бездельница, обжора, и дальше что? К вам это какое отношение имеет?».

Таким образом, Татьяна и никого лично не оскорбила, и отстояла свою честь, и продемонстрировала высокий уровень интеллекта. Впрочем, никто не сомневался, что Петросян выбрал себе в спутницы достойную, умную женщину с чувством юмора.