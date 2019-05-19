Худые ноги, но «квадратный» барабан. Глюкоза опозорилась «нелепым» фотошопом

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Комплексы или погоня за идеалами красоты — что заставило певицу стать посмешищем?

Уже несколько лет, как Глюкоза из девочки-подростка преобразилась в настоящий символ красивой и привлекательной женщины: точёная фигура, ухоженная внешность и элегантные образы. Однако, как оказалось, даже у такой раскрепощённой артистки есть свои скелеты в шкафу касаемо недостатков внешности. Так, в соцсети Чистякова-Ионова опубликовала снимок с благотворительного танцевального марафона в поддержку лиц с нарушением развития и интеллекта. На фото Наташа позирует на сцене на фоне музыкальной установки в обтягивающих джинсах и символичной футболке чёрного цвета.

И всё бы ничего, вот только Глюкоза опозорилась «нелепым» фотошопом: внимание привлёк «квадратный» барабан, который сменил естественную форму ради худых ног певицы. Стоит отметить, Глюкоза мать двоих детей и в 32 года превосходно выглядит, однако, исходя из информации в сети, с годам комплексы стали брать верх.

Поговаривают, что Наташа так сильно переживает о внешности и старости, что наняла помощницу со специальным светом, которая следит, чтобы на мероприятиях все фото были сделаны под лампой, а артистка выглядела идеально. Так или иначе, а в погоне за идеалами Глюкоза лишь выставила себя на посмешище.