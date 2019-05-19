«Его мысли заняты не ей» - Таролог раскрыла истинные отношения между Тимати и Решетовой

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Сейчас между парой материальная выгода, утверждает эксперт.

Российский таролог раскрыла истинные отношения между Тимати и Анастасией Решетовой. По словам эксперта, Настя ждет от рэпера настоящих поступков, например, предложения замужества. А так как это не происходит, ей приходится следить за собой и идти на уступки, а все ее действия направлены на привлечение внимания лидера BlackStar. В то же время внешне Настя идеал для Тимати, как считает таролог, но он не до конца уверен в своих чувствах. Не исключено, что рэпер хочет что-то нового и готов к переменам, но бывшая девушка и ребенок ограничивают его действия.

Астролог утверждает, что Тимур является лидером в отношениях с Анастасией и его мнение является главным. Однако, «Его мысли заняты не ей», - сказала таролог, и отметила, что это может быть причиной, почему Тимати много обещает, но не спешит переходить к действиям. По предположению эксперта, сейчас в паре присутствует материальная выгода для обоих сторон. Она хочет его женить на себе, а он самоутвердиться в глазах общества, потому что страдает от заниженной самооценки.

Специалист отметила, что подобные пары в шоу-бизнесе не редкость.