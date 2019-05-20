Королева унижений? «Деспотичная» Тодоренко переключилась с Топалова на помощников

Сегодня, 10:30

«Преклоняет» к своим ногам и публично высмеивает работу своих мастеров - характер Регины может сыграть с ней злую шутку.

После рождения сына Михаила Регина Тодоренко сильно изменилась в худшую сторону. Она без зазрения совести начала издеваться над своим супругом Владом Топаловым, полностью перевернув его жизнь и подстроив под себя. Певец быстро «попал под каблук» жены и стал жертвой ее неожиданно «деспотичных» замашек. Гулять с сыном в 5 утра, шустро бегать за памперсами, питаться объедками, отказаться от карьеры, терпеть бардак и самому заниматься бытом, и лицезреть неухоженную жену в выходные - это настоящая счастливая семейная жизнь Влада, за которую он недавно был «вознаграждён». Похоже, теперь «деспотичная» девушка переключилась с Топалова на помощников.

Ведущая быстро вернулась к работе и строила грандиозные планы на будущую карьеру, однако ее мечты не сбылись. Видимо, столь быстрое возвращение звезды стало нежеланным «ударом» для сотрудников, ведь вместо Регины к ним вернулась так называемая королева унижений.

Регина часто, дурачась, изводит помощников своим пением, постоянно высмеивает их работу и поведение, критикуя и ругая всех с улыбкой на лице. Например, сегодня ведущая публично высмеяла свою визажистку, которая провалила ее первый макияж. Не поддержав новенькую девушку, она напротив начала критиковала ее вторую работу, заверяя, что ей самой пришлось корректировать макияж до приличного вида в туалете.

Позже она и вовсе вынудила «преклониться» пред ногами другую помощницу. Переодевшись, Регина решила сменить обувь, однако будучи в просторном джинсовом костюме свободного кроя не потрудилась сама обуться - просунув ногу в ботинок она начала выжидать, пока сотрудница не обует ее до конца и не застегнет обувь.

Из-за своего «деспотичного» характера Регина рискует остаться без команды, ведь похоже, от нее уже сбежала хорошая визажистка, что могут сделать остальные ребята, устав от капризов начальницы.