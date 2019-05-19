Гормоны шалят? «Беременная» Бородина устроила травлю Ларченко из «Дом-2»

Сегодня, 17:00

Ведущая открыто выгоняла участницу с Лобного места, а теперь еще и нападает на нее в соцсетях.

После постоянного общественного давления на Ларченко, упреков со стороны семьи Рапунцель и других участников шоу, девушка вынуждена была уйти с проекта. Но теперь в своем блоге она не стесняется говорить правду о том, что происходило в «Доме-2», а также пересказывает слухи, которые ей удалось услышать. Казалось бы, это заслуженная сатисфакция Марго за то, что ее выгнали фактически ни за что, но Бородина не успокаивается – теперь она устроила полноценную травлю Ларченко из «Дом-2», натравив своих подписчиков на девушку.

Но к чему такая агрессия и жестокость? Гормоны шалят, что ли? С недавнего времени Бородина довольно часто ведет себя будто «беременная» - то у нее нет сил ничем заниматься, то у нее начинается подобие токсикоза, когда она не может выйти на работу, а теперь эти перепады настроения. Неужели муж Ксении Курбан Омаров станет отцом в третий раз?

Придя на проект «Дом-2» Маргарита Ларченко совершила одну главную ошибку, из-за которой ее в итоге и выгнали, а именно связалась с психологически незрелым участником проекта Ильей Яббаровым. В течение отношений с ним Марго всего лишь просила к себе внимания, за что получала только оскорбления от ведущей проекта Ксении Бородиной. Последняя почему-то вбила себе в голову, что это Ларченко влезла в семью Яббарова и Рапунцель, хотя к моменту начала отношений с Марго Илья расстался с Алёной.