За секунду до поцелуя: Барановская попыталась «охмурить» гуру моды Васильева

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Страстный танец и объятия – похоже, Аршавин окончательно упустил свое счастье.

Юлия Барановская уже много лет не живет с отцом своих детей Андреем Аршавиным, но за это время так и не смогла встретить достойного мужчину. Между тем, она постоянно оказывается в окружении других мужчин, флиртует и тем самым «подогревает» слухи о любовных связях. Особенно скандальными были обсуждения ее возможного романа с Максимом Галкиным, но эта информация так не подтвердилась.

Видимо, Барановская нашла новый «объект внимания». На этот раз она попыталась «охмурить» гуру моды Александра Васильева. Уже который день женщина добавляет с ним в социальные сети фото и видео, а на последних «сторис» и вовсе чуть не поцеловала его.

За секунду до поцелуя – именно так можно описать эту ситуацию, ведь губы знаменитостей оказались очень близко. К тому же, страстный танец и объятия с мужчиной как раз располагали, чтобы отдаться чувствам.

Напомним, что Александру Васильеву уже 60 лет, и он старше телезвезды на целых 27 лет. Между тем, многие звезды уже не раз доказали, что любви все возрасты покорны.