«Беременная», но без мужа: Водонаева «засветила» округлившийся живот

Сегодня, 19:00

Неужели «интересное положение» разлучило телеведущую с Алексеем Косинусом?

Алена Водонаева в последнее время ведет себя довольно странно. Телеведущая все реже появляется в Instagram, публикации звезды «Дома-2» стали более приличными. Кроме того, Алена стала более эмоциональной и чувствительной. Недавняя трагедия в аэропорту Шереметьево вызвала у ведущей сильные переживания, из-за чего ей даже понадобилась помощь врачей. Многие поклонники решили, что ведущая попросту впала в депрессию на фоне развода с супругом.

Однако, вполне вероятно, подобные изменения в поведении Водонаевой связаны с возможной беременностью. Недавно Алена опубликовала видео, на котором «засветила» округливший живот. В ролике «беременная» ведущая позирует в белом облегающем платье, поэтому изменения в фигуре видны невооруженным взглядом. Стоит отметить, что Водонаева тщательно следит за своей фигурой – знаменитость всегда удивляла фанатов стройностью и подтянутостью, а о животе и вовсе не было речи.

Получается, если предположения верны, Водонаева находится в положении, но живет уже без мужа. Некоторое время назад Алена подтвердила догадки общества по поводу расставания с диджеем Алексеем Косинусом. Напрашивается вывод – «интересное положение» телеведущей могло привести к разводу с мужем. Вероятно, беременность могла разлучить пару лишь в одном случае – Алена, похоже, «залетела» не от супруга, а от любовника. Пока неизвестно, верны ли эти предположения. Судя по всему, подробности развода Водонаева раскрывать не станет.