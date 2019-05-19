Оля не кормит? Папа сестер-Бузовых мог «отощать» из-за ссоры дочерей

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Мужчина мечется между Олей и Аней, видимо, пытаясь их помирить, но всё тщетно.

С января 2019 года Анна и Ольга Бузовы перестали вести себя как самые лучшие подружки и сестры. Они не публикуют ни общих фото, ни видео, даже совместный бизнес с одеждой как-то забылся обеими Бузовыми почти одновременно. Ольга продолжает строить карьеру певицы, а Анна тем временем пытается развить свой бизнес с салоном красоты. Наверно, только самые близкие сестрам люди знают, что именно довело их до настолько серьезной ссоры, и одним из таких людей может быть отец девушек.

Мужчина появляется то рядом с Ольгой, то вместе с Анной, словно мечется меж двух огней. Вероятно, Игорь Бузов пытается хоть как-то примирить девушек, однако даже пользователи соцсетей заметили, как сильно он похудел.

Не исключено, что папа сестер-Бузовых мог «отощать» из-за ссоры дочерей, ведь очень сильно переживает за них – родные люди все-таки. Однако у резкого похудения Игоря Бузова может быть и другая причина. Дело в том, что он намного больше времени проводит все-таки с Анной, из-за чего теоретически мог лишиться финансовой помощи Ольги. Неужели Оля не кормит родного отца? Может быть, ведь у певицы есть гордость, да еще какая! Она вполне могла обидеться на отца, и, пусть общаться с ним не прекратила, но денег, наверно, стала давать меньше.