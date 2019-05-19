Ротенберги «приструнили»? «Выкупленный» из Black Star Крид впервые не сорвал концерт

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Егор стал «хорошим мальчиком» и больше не показывает характер. Надолго ли?

Отличной новостью для поклонников стало возвращение Егора Крида на сцену. После громкого скандала из-за тайного ухода рэпера из Black Star артист совсем «распоясался», и разочаровал фанатов постоянными срывами концертов то по нелепым причинам, а то и вовсе не оправдывая никак свое хамское отношение. И когда многие поклонники начали «поливать грязью» артиста и «хоронить» его карьеру, он триумфально вернулся.

Вчера вечером «выкупленный» из Black Star Крид впервые не сорвал концерт, и ярко зажег в Турции – никакие «злые силы», природные катаклизмы и демоны плохого настроения не помешали ему выступить. Поклонники были в восторге от рэпера. По словам зрителей, изменилось даже поведение Егора и его отношение к публике: видимо, перед концертом Крид наконец снял свою «звездную корону», ведь не хамил, отработал свой гонорар честно, без самовосхваления и лицемерия.

Похоже, выкупившие Егора у Тимати Татьяна и Борис Ротенберги «приструнили» артиста, подавив склочный характер и «звезду» певца, заставив отрабатывать потраченные на него «по дружбе» 250 млн рублей. Остается лишь гадать, как долго скандальный певец сможет держать себя в руках и подавлять характер, ведь если «королю» бизнеса и «хозяину» ярких звезд, а по совместительству едва ли ни единственному другу Булаткина не удалось усмирить Егора, то вряд ли «добрые» Ротенберги смогут долго удерживать власть над рэпером.