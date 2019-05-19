Плешь, щетина и усы: Волочкова в мужском образе вернулась с Мальдив

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Балерина удивила своих фанатов новым видеороликом.

Популярная балерина Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив, где провела свой отпуск и сразу решила повеселить своих фанатов. В своем профиле Instagram Волочкова появилась в мужском образе. На видеоролике отчетливо видно у балерины плешь, щетину и усы. «Мужские» черты лица Анастасия сделала с помощью мобильного приложения, которое позволяет «менять пол» не только на фотографиях, но и в видеороликах.

Балерина спросила у интернет-пользователей как ей лучше - в купальнике и со шпагатом или с усами и щетиной. «Мне кажется, что с растительностью на лице! Да?», - сказала Анастасия. Тем не менее, узнать мнение поклонников невозможно. Волочкова ограничила возможность комментирования видеоролика.

Стоить отметить, что отдыхала балерина в компании своего возлюбленного, с кем по ее словам счастлива уже около 7 месяцев. Анастасия никогда не рассказывала конкретной информации о своем избраннике и не показывала его на фото. Известно лишь то, что он высокого роста и быстро нашел общий язык с Ариадной - дочерью балерины. Не один раз Волочкова обращала внимание, что дело движется к свадьбе, но точные сроки предпочитает не называть.