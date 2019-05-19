Приревновал Бузову? Батрутдинов дал «ответку» своему клону-солдату

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Близкий контакт Ольги с охранником, видимо, задел Тимура.

Накануне Ольга Бузова приняла участие в фестивале «Маёвка Лайф». В сеть попали кадры, снятые во время общения певицы с поклонниками через ограждение. Телеведущая во время сэлфи с фанатами заставила краснеть одного из охранников, который придерживал изгородь, дабы поклонники Бузовой не снесли ее. Мужчина в форме оказался настолько близок с певицей, что в сети уже начали шутить на этот счет. Однако больше всего пользователей задел не сам факт близкого контакта телеведущей с охранником, а то, что парень очень похож на Тимура Батрутдинова. Инсайдеры даже выяснили, что солдата зовут Батр, что еще больше развеселило фанатов.

Вероятно, новость дошла и до самого резидента Comedy Club, который, видимо, приревновал Бузову к своему клону-солдату. Недавно Тимур опубликовал на своей странице забавную публикацию, отметив, что записал сэлфиклип к саундтреку «Я – Батр».

Не исключено, что таким образом Батрутдинов дал «ответку» тому самому охраннику, о которого случайно потерлась Бузова на фестивале. Вероятно, шоумен дал понять парню, что он – единственный настоящий Батр, и Ольга может принадлежать только ему.

О романе Бузовой и Батрутдинова говорят уже давно. Недавно «друзья» подогрели слухи о своих отношениях – Тимур сыграл возлюбленного Ольги в ее новом клипе.