Опухшее лицо и бутылка на фоне. Хилькевич может «топить» семейные проблемы в алкоголе

Сегодня, 10:00

Скандалы с мужем, недопонимание и провалы на работе могли подтолкнуть актрису на крайние меры.

На протяжении нескольких месяцев семья Анны Хилькевич активно обсуждается в сети: неправильное воспитание дочерей, размолвки с мужем и разгульный образ жизни. И хотя Анна и ранее отличалась взбалмошным характером и пристрастием к тусовкам, но даже рождение двух дочерей не успокоило актрису. Так, в соцсети Хилькевич опубликовала фото, где в естественной обстановке позирует за завтраком. И всё бы ничего, вот только внимание привлекает опухшее лицо актрисы и пустая бутылка вина на заднем фоне.

Предполагается, отёки, едва открытые глаза и, в целом, не свежий вид Анны может быть вызван ночным «загулом». Не исключено, что Хилькевич в алкоголе может «топить» семейные проблемы. Очевидно, в последнее время Анна переживает не лучшие времена: после известной роли в сериале «Универ» актриса практически не снимается в серьёзных проектах, к тому же, и в отношениях с мужем в последнее время заметен «холод», а, как известно, дыма без огня не бывает. Так или иначе, а таким поведением Хилькевич не только рискует усугубить проблемную ситуацию в семье, но и окончательно испортить репутацию актрисы и «примерной» матери.