Готовится к шикарной свадьбе? Шепелев может «подарить» сыну настоящую маму

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Ведущий может жениться в годовщину смерти Фриске, чтобы окончательно избавиться от ее «тени».

Со дня смерти Жанны Фриске прошло почти 4 года, однако ее любимого мужчину Дмитрия Шепелева поклонники до сих пор ассоциируют с именем певицы. Несмотря на большую любовь и общего ребенка, ведущий сумел предать Жанну забвению и давно счастлив с новой возлюбленной Екатериной.

Родителей-одиночек свела любовь к необычным декоративным вещам. Встретившись однажды, они начали много времени проводить вместе, отдыхают семьями и даже побывали в романтическом путешествии зимой вдвоем. По информации СМИ, влюбленные уже больше полугода живут вместе. Они счастливы в новых отношениях, утверждают друзья пары, а сын Фриске и дочь Тулуповой хорошо отнеслись к выбору родителей. Не исключено, что Шепелев наконец сделал Екатерине предложение руки и сердца, которое она приняла.

Скоро ведущий может «подарить» сыну настоящую маму, ведь вполне возможно, что сейчас он готовится к шикарной свадьбе. В последнее время Дмитрий начал принимать большое количество рекламных предложений и регулярно публикует в своем микроблоге коммерческие посты, на которых знаменитости очень много зарабатывают. Примечательно, что раньше Шепелев избегал подобного способа заработка, да и сейчас судя по подписям не в восторге от такого источника дохода. У ведущего сейчас не много проектов, дохода от которых, видимо, хватает лишь на проживание и не исключено, что именно желание подарить себе и сыну роскошный праздник и полноценную семью толкнули его искать другие источники дохода. Судя по активности звезды в микроблоге, деньги ему нужны в скором времени и в большом количестве, что еще больше наталкивает на предположения о скором торжестве.

Шепелев уже давно игнорирует Жанну и избегает прошлой жизни, связанной с певицей. Очевидно, что он устал быть «приложением» умершей звезды, а потому может назначить день бракосочетания в 4-ю годовщину со дня ее смерти, чтобы окончательно выйти из-под тени мамы своего сына, и начать жить своей жизнью.