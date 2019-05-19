Мать уже ломает жизнь – Сына Собчак ждёт нелегкое будущее

Сегодня, 14:04

Травля в школе, непонимание в семье и отсутствие друзей – это может ожидать подросшего Платона из-за «ошибок» Ксении.

Несмотря на то, что ребенку Ксении Собчак всего лишь 2 года, звездная мать практически не уделяет ему внимания. Постоянные съемки, светские мероприятия и заграничный отдых занимает много времени, поэтому очень часто Платон остается либо с отцом, либо на попечении у совершенно чужих людей. Если ребенок и дальше не будет получать должного родительского внимания, что его ждёт нелегкое будущее. Не исключено, что потерянное детство без семьи отразится на его поведении, он может отречься от родителей, стать изгоем в семьи и дома, и даже начать бунтовать против порядков и правил.

Стоит отметить, что Ксения сама понимает опасность своего отношения к сыну. Во время беседы с Филиппом Киркоровым она разоткровенничалась и сказала, что боится, что Платона начнут дразнить в школе и просто в обществе за его мать. Ксению часто критикуют, называют бестактной грубой и даже приписывают употребление наркотических средств.

Поклонники телеведущей также обратили внимание на эту проблему и решили дать ей пару житейских советов.

Даже в 2 года мать уже ломает жизнь Платону. Пока ребенок маленький, он попросту не понимает происходящей вокруг него ситуации. А, когда подрастет, будет, как минимум, стесняться своей знаменитой родственницы, поведение которой обычно скандальное.