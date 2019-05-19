Искупает грехи? Пугачева щедро простила «блудного» племянника

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Алла Борисовна внезапно подарила родственнику квартиру стоимостью до 122 млн рублей.

На протяжении долгого времени Примадонна не общалась со своим племянником Владом, сыном скончавшегося от сердечного приступа брата Евгения. Причиной прекращения общения между родственниками стал алкоголизм Влада. Несмотря на то, что из-за вредной привычки у мужчины начал развиваться паралич ног, Алла Борисовна оплатила дорогостоящее лечение и его восстановление в Израиле. После выздоровления и возвращения на родину, Влад снова увлекся спиртными напитками, уволился с работы, начал сдавать две квартиры в Москве и уехал в Рязанскую область. После такого поступка Пугачева решила полностью оборвать общение с родственником и даже когда он пытался наладить отношения - артистка была непреклонна.

Недавно стало известно, что Влад вернулся жить в Москву, принял решение «завязать» с алкоголем и создать семью. Влад и его возлюбленная уже подали заявление в ЗАГС. Звездная родственница «растаяла» и щедро простила «блудного» племянника, подарив квартиру молодой семье в районе Москвы Сокол. Стоимость квартир в данном районе составляет от 50 до 122 млн рублей.

Не исключено, что 70-летняя Примадонна «расщедрилась» и искупает грехи, потому что может бояться собственной смерти, ведь каждому хочется оставить после себя только приятные воспоминания.