Наконец-то признался? Малахов представил миру своего богатого любовника

Сегодня, 01:00

Об этом свидетельствуют совместные прогулки парочки, недвусмысленные взгляды, а также заявление Ваенги о нетрадиционной ориентации Андрея.

Андрей Малахов и его спутница Наталья Шкулева вместе с 2011 года, однако супруги крайне мало говорят о своей личной жизни. В последнее время ходят едкие слухи о том, что брак Малахова — лишь фикция. Поговаривают, что у Наталии есть другой, любящий муж, который живет не в России, а для Малахова этот брак — способ скрыть свою нетрадиционную ориентацию.

После того, как известный телеведущий выложил пост о том, как весело он проводит время в компании директора одного из самых известных отелей в Германии, добавив, что они заехали слишком далеко, фолловеры телеведущего воспрянули духом.

Неужели Андрей наконец-то признался в своих необычных наклонностях? Многие посчитали, что Малахов представил миру своего богатого любовника. О молодом мужчине по имени Франк известно только то, что он является коренным немцем.

А несколько лет назад Ваенга публично сообщила о том, что Андрей является геем, а его брак назвала лишь фикцией для прикрытия «тылов».

Учитывая слухи, которые то и дело «всплывают» вокруг Малахова, невольно назревают подозрения о том, что мужчина действительно имеет нетрадиционную ориентацию.

В середине 2000-х, будучи еще не таким звездным, Андрей Малахов регулярно посещал гей-клуб «Три обезьяны» в сопровождении загорелого брутального мужчины. А в 2014 поговаривали о том, что у Андрея бурный роман с фитнес-тренером из World Class-Олимпийский.

К слову, Андрей Малахов настолько интеллигентный и доброжелательный, что поклонницы его бы непременно простили за самые откровенные заявления и даже за связи с мужчинами.