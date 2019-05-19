«Надо было Бузову» - Фанаты пожалели, что снова отправили Лазарева на «Евровидение»

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«Вот было бы круто», - считают зрители «Дома-2» теперь, когда Лазарев занял третье место.

Прошлой ночью в Тель-Авиве состоялся финал песенного конкурса «Евровидение», в котором опять Сергей Лазарев не занял первое место, а только третье. В Сети обсуждают и то, что певец всё же достойно представил Россию, и то, что песня его была изначально никудышная, и то, что мог быть подлог при голосовании.

Среди множества версий и теории прорезался голос фанатов «Дома-2» и Ольги Бузовой. Они пожалели, что снова отправили Лазарева на «Евровидение». «Надо было Бузову отправить. Вот было бы круто. Но, очень жаль, она вживую петь не умеет», - пишут поклонники.

К слову, Ольгу Бузову фанаты со вчерашнего дня зазывают на «Евровидение» - нужно покорить Европу, в конце-то концов. Певица пока игнорирует приглашения. Вместе с этим некоторые критики Лазарева сходятся во мнении, что состоявшимся артистам просто нечего делать на «Евровидении», так как этот конкурс больше нужен начинающим артистам.