«Погуляет и вернется»: Астролог рассказала о будущем в отношениях Виторгана и Собчак

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Переломный момент будет пережит, ради ребенка придется поддерживать хорошие отношения, и они снова будет вместе, заявляет специалист.

Многолетние отношения Виторгана и Собчак не могут пройти сиюминутно. После скандального разлада в их семье общественность долгое время не могла успокоиться. То и дело в сети обсуждалась личная жизнь Ксении и ее новый мужчина Константин Богомолов. Астролог подошла к этому вопросу с профессиональной стороны.

«Погуляет и вернется, у них очень хорошая совместимость по Венере, я вижу, что их совместный путь еще не закончился», - заявляет астролог. Специалист также сообщила, что с нынешним избранником Собчак не сможет построить серьезных отношений, их будет тяготить к разным вещам из-за различных аспектов, которые присуще их карте рождения.

Стоит отметить, что Ксения поддерживает контакт с мужем – они вместе воспитывают ребенка и вынуждены общаться, поддерживая хорошие отношения. Может быть, это тоже в какой-то степени сыграет роль в их примирении. Астролог уверена, что Собчак и Виторган еще не «отыграли» до конца роли в жизни друг друга. «В скором времени Ксюшу ждет какое-то потрясение, связанное с нынешним кавалером. Возможен разлад на почве корысти или денежного вопроса», - констатирует специалист.

Стоит отметить, что пара до сих пор официально не развелась и по закону Собчак и Виторган являются друг другу мужем и женой. Судя по всему, общественность в скором времени захлестнет новость о примирении звездной пары.