Муж «умер». Дочь Аллегровой повторяет «несчастную» судьбу своей матери – сеть

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Ирина «сменила» четырех мужей, с каждым из которых ей не удалось построить семейное счастье. Дочь певицы Лала в свои 47 лет также воспитывает сына без отца.

О судьбе единственной дочери Ирины Аллегровой известно не много. У Лалы Аллегровой не сложилась судьба в творческой карьере и на данный момент она является режиссером-постановщиком концертных номеров матери. Личную жизнь женщины тяжело назвать счастливой. Сразу после рождения ее единственного сына Александра, Лала развелась с бывшим мужем и долгое время была одна.

В сети посчитали, что дочь Аллегровой Лала повторяет «несчастную судьбу» своей матери. Фолловеры уверены, что женщина в зрелом возрасте останется одна, как и мама. Один муж уже бросил ее, когда она только родила сына. Вероятнее всего, этот мужчина для нее буквально «умер» и именно поэтому она столько времени не могла снова выйти замуж, претерпевая обиду.

Стоит отметить, что Аллегрова младшая пару лет назад снова вышла замуж, но о благополучии ее брака пока трудно заявлять с полной уверенностью. В сети обсуждают, что нынешней избранник Лалы альфонс и имеет несколько страниц в социальных сетях, где не прочь пообщаться с разными девушками.

Знаменитая «угонщица» Ирина Аллегрова славится своими многочисленными романами. На счету певицы четыре мужа и почти столько же разводов. Вероятно, семейное счастье обошло женщину стороной, ведь в таком зрелом возрасте Ирина осталась одна. Яркая личная жизнь и множества мужчин в окончательном итоге не принесли певице «женского счастья». Пользователи интернета уверены, что ее дочь Лала переживает такую же «несчастную» судьбу с мужчинами, как у ее матери.