BUZfood в кредит? Бузовой нечем «гасить» долг за разоряющееся кафе

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Ресторан в Москве недешевое удовольствие, а инвестиция слишком дорогая даже для звезды - доходы Ольги от ее концертов, дизайна одежды, корпоративов - все же не те, для того чтобы открыть в центре столицы кафе, считают поклонники артистки.

Известная ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова не привыкла стоять на месте: девушка начала выпускать свои хиты, разработала свой дизайн одежды, выступает на закрытых корпоративах, а в прошлом году в столице на Цветном бульваре открыла ресторан «BUZfood».

Многие предполагали, что открыть дорогое заведение помог любовник, но сейчас версии стали расширяться. По предположению, Бузова могла открыть свое кафе, обратившись в банк, тем самым, взяв кредит. Много работает, прилично зарабатывает - выплатит.

Все ее концерты, корпоративы, одежда, аудитория в социальной сети приносят Ольге достаточно хорошие деньги, но все-таки это не те доходы, на которые можно смело взять и открыть собственный ресторан в центре Москвы. Москва слишком дорогой город, где цены на инвестицию тоже занебесные. Неужели BUZfood в кредит? Конечно, не исключено, что Ольга могла воспользоваться именно этим способом и развернуть свой ресторан в столице.

Однако, как говорят, дело Бузовой начинает «идти ко дну». По слухам из сети и от побывавших в ее ресторане, можно отметить, что гостей то в BUZfood и вовсе почти нет, а это значит, что и денег выплачивать кредит тоже может не хватать. Также и Ксения Собчак в интервью с ведущей указала ей на то, что гостей в BUZfood практически нет, на что Бузова попыталась оправдаться. Возможно, в скором времени Бузовой и вовсе будет нечем «гасить» долг за разоряющееся кафе, ведь помимо этой проблемы, работникам заведения нужно платить зарплату, закупать качественные и хорошие продукты, оборудование, проходить проверки, платить налоги. Если нет посетителей, то сразу понятно, что и прибыли тоже нет. Может быть, Ольга решит вообще закрыть свое кафе.

Сама Бузова живет в съемной квартире и даже не в центре города, а на вопрос Собчак, почему же так, она ответила, что у нее нет возможности приобрести квартиру. Видимо, Ольга уже и так отдает свои последние деньги за свое дело.