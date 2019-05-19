До сих пор в обиде? Бородина могла отречься от собственной мамы

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Инна Булатовна переехала к мужчине в Италию, а воспитание Ксении перекинула на бабушку и дедушку.

В Instagram Бородиной можно заметить, что она совсем перестала поздравлять маму с праздниками. Даже на международный День матери Ксюша даже не упомянула о своих самых близких родственниках. Возможно, что даже спустя многие годы ведущая до сих пор в обиде на Инну.

Ксения с первого года жизни росла без отца, он ушёл в другую семью. Воспитанием занимались мама и бабушка с дедом. Однако после некоторого времени Инна Булатовна Бородина покинула Россию и переехала к новому супругу-итальянцу по имени Дженни на Капри в Италию.

Бородина могла отречься от собственной мамы, ведь обида на самого родного человека, которая появилась в раннем детстве, может не пройти даже с годами. Многие психологи утверждают, что подобная ситуация приводит к подсознательной неприязни и негативу к матери.

По словам самой Инны, она не смогла отвести дочку в первый класс из-за переезда. Девочку она не взяла с собой, хотя Ксения уже собрала целый чемодан игрушек. По словам женщины, она не знала, что будет требоваться разрешение от отца дочери, с которым они очень плохо расстались.

Ксения сообщила, что помогала в лечении собственного отца и даже посещала его новый дом перед смертью папы. Однако Бородина совсем не торопится отправиться к родной маме на праздники или каникулы с семьёй, хотя она часто устраивает себе отпуски. Впрочем, возможно, что тому есть и другая причина, ведь мама – это самое дорогое.