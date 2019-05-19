Война с «мамочками» проиграна. Самбурская отказалась выкладывать оскорбляющие материнство ролики

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Скетч-шоу звезды «Универа» Насатсьи Самбурской «матьМиланки» больше не будет выходить. Возможно, причина кроется в отписках возмущённых «мамаш».

Короткие ролики в Instagram о жизни героини без имени с коляской собрали армию как фанатов, так и «хейтеров». Образ молодой мамы с неопрятным пучком на голове, забитым взглядом и хамскими манерами показался части пользователей смешным и жизненным. Другие же посчитали эти видео оскорбительными.

Неодобрение высказывали по большей части молодые мамы, которых и высмеивала звезда «Универа». На оскорбительные комментарии недовольных «мамочек» Настасья отвечала взаимной руганью, из-за чего под постами с «матьМиланки» возникала настоящая буча.

«Вот. Не скоро тебе быть мамой! С твоей женственностью, точно не скоро!»

«Почему вы не уедете из страны, которую терпеть не можете? … Например на Украину, там бы оценили ваш «юмор», - писали пользователи.

«Война» Самбурской с молодыми матерями продолжалась с сентября 2018 года, когда был выложен первый ролик. Теперь же «матьМиланки» перестанет выходить, о чём заявила сама актриса в подписи к последнему скетчу. Сама Настасья аргументировала это «желанием перейти на новый уровень», чему якобы мешает это шоу.

Однако вероятнее, что Самбурская перестала делать ролики из-за отписок оскорблённых подписчиц. Некоторых «мамаш» на столько возмутила «матьМианки», что они кардинально поменяли мнение о звезде и перестали следить за её страницей.

Не секрет, что страница актёра в соцсети — его визитная карточка и дополнительный способ заработка на рекламе. И чем больше людей на неё подписано, тем она «дороже». Возможно, чтобы избежать удешевления аккаунта, Самбурская и отказалась выкладывать оскорбительные ролики.