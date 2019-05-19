Чуть не придушил! Киркоров проявил «насилие» к своим детям

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«Схватил за шею как собачек», - негодуют поклонники. Филипп, судя по видео, заставил маленьких детей дать заученные ответы, но от их растерянности впал в ярость.

Экс-супруг Аллы Пугачёвы Киркоров приехал на Евровидение поддержать своего «подопечного» Сергея Лазарева. На мероприятие в израильский Тель-Авив Филипп взял с собой и своих маленьких детей — Аллу-Викторию и Мартина-Кристина.

Детям всего по 7 и 6 лет, но их отец не упускает возможности брать дочь и сына на различные мероприятия. Вот только, как считают пользователи в сети, Киркоров, видимо, не понимает, что нередко маленьким детям нелегко даётся такой насыщенный график, не говоря уже о том, что им может быть крайне некомфортно на новом месте и среди «чужих» людей.

Филипп привёз своих детей на конкурс только ради пиара и хайпа, считают фанаты, аргументируя свои доводы тем, что он не только не упускал возможности и «пихал» детей во все объективы камер, но и заставил выучить небольшую речь для прессы.

На одной из встреч с репортёрами Филипп стоял рядом со своими детьми и выглядел крайне перевозбуждённым - наверняка сказываются стресс, нервы и переживания за Сергея Лазарева и его выступления. После минутного позирования Киркоров схватил Аллу и Мартина за шеи и в приказном тоне спросил: «За кого болеете? Ну!?», дёрнул детей за руки, не дождавшись быстрого ответа и только после их еле слышного «За Сергея Лазарева» он отпустил их и «сменил гнев на милость».

В итоге поклонники решили, что Киркоров проявил «насилие» к своим детям не только из-за переживаний и напряжения, но и из-за своего «буйного» характера, ведь он чуть не придушил детей, а это уже показатель того, какие отношения происходят в семье и какая атмосфера в доме Киркоровых.