Кадони постарался? Орлова скрывает беременность

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Об этом говорит заметное увеличение груди, сильный аппетит, частое прикрытие живота на фото и общее увеличение в объёмах фигуры спустя месяц.

Основываясь на очевидных фактах можно с уверенностью заявить, что Орлова скрывает беременность, и, скорее всего, тут постарался коллега Ольги – Кадони, с которым у девушки очень близкие отношения.

Бывшая солистка музыкальной группы «Блестящие» Ольга Орлова заметно изменилась в течение последнего месяца. На фотографиях в личном аккаунте Instagram девушка регулярно публикует новые фотографии, среди которых отчётливо видно, что фигура певицы заметно стала больше.

В особенности заметно, что грудь Ольги «налилась», однако, девушка отрицает посещение пластического хирурга. Тем более, ей бы пришлось проходить несколько месяцев реабилитации. Сейчас она активно работает и участвует в разного рода ток-шоу.

Также в последних историях Instagram заметно, что Ольга начала достаточно много есть, что на неё не похоже. Девушка не любит заниматься спортом, поэтому бдительно следит за своим питанием.

Свою личную жизни певица не любит раскрывать подписчикам. Известно, что девушка ни один раз начинала встречаться с влиятельными мужчинами, у которых уже были жёны или девушки. Сейчас Ольге 41 год, она уже давно успела стать мамой и в 2001 году родила сына Артёма от бизнесмена Александра Карманова. Спустя 3 года после родов пара рассталась.

Осенью 2018 года Орлова объявила на телепроекте «Дом-2», что её сердце свободно, после чего за ней начал ухаживать один из участников, но ничего серьёзного из этого не вышло. Сейчас Ольга работает соведущей проекта.