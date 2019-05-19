Швеция обошла: Лазарев занял третье место на «Евровидении»

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Превосходное исполнение, отличные результаты и заслуженная бронза – такие результаты показал Сергей в финале конкурса.

Сергей Лазарев вновь решил попытать счастья на «Евровидении 2019». Звездным наставником певца стал Филипп Киркоров. Несмотря на прекрасные результаты, артистизм на высшем уровне и замечательное исполнение Сергей получил всего лишь третье место.

Однако, несмотря на это, вся страна по-прежнему на стороне исполнителя, фолловеры, а также звездные друзья Лазарева полностью на его стороне.

Многие из зрителей сказали о том, что для них Сергей уже победил, а первое место «в их сердцах» он занял надолго.

Несмотря на это, подсчет голосов для исполнителя проходил крайне тяжело и драматично.

По результатам голосования профессионального жюри Сергей в начале вышел на первое место, однако, в конечном итоге профи опустили его на девятое.

В итоге первое место заняла Швеция. К баллам жюри на втором этапе подсчета голосов добавили результаты голосования зрителей. И вот тут все резко поменялось. Лазарев занял третье место на «Евровидении», а на первое место вырвались Нидерланды - Дункан Лоуренс с песней «Аркада». Швеция обошла Россию в этом году, однако, кто знает, может быть в следующем году Россия получит золото «Евровидения»?

Многие посчитали подобный поворот событий крайне несправедливым, решив, что это произошло из-за политических разборок. Но Сергей не отчаивается, по его словам, участие в конкурсе – уже своеобразная победа.