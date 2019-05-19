Ксюша, ты же мать! Собчак и Виторган вынуждены отдать своего сына на воспитание друзьям

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Так считают фолловеры актеров, учитывая их напряженный график, частые командировки и редкие встречи с сыном.

Уже довольно длительное время в постах Собчак и Виторгана мелькают кадры маленького Платоши с незнакомой девочкой. Про малышку известно лишь то, что это дочь одной из хороших подруг Ксении.

Вот и сейчас в социальной сети Максима появилась новая публикация, на которой изображены двое мужчин, одним из которых был сам актер, которые держат малышей на плечах.

После того, как Виторган опубликовал этот пост в Instagram, фолловеры режиссера забили тревогу. Они посчитали, что Ксения и Максим решили попросту избавиться от сына, ввиду того, что у них совершенно не хватает времени на воспитание Платона.

Такая практика частенько встречается в европейских странах, где ребенка передают на воспитание друзьям, подписывая необходимые документы.

Не стоит исключать и той вероятности, что оба родителя просто считают Платона «прицепом», якобы они оба еще совсем молоды, им еще можно наладить свою личную жизнь, а вместо этого они вынуждены заниматься воспитанием сына от разрушенного брака.

Пару Виторгана и Собчак считали показательной, ровно до тех пор, пока она не распалась. Практически сразу встал вопрос о том, с кем же останется жить маленький Платоша?

Фанаты замечали ребенка то с матерью, то с отцом. Это выглядело так, словно они перекладывали ответственность друг на друга, не желая мириться с участью одинокого родителя.

Разумеется, актеры тоже люди, у них, как и у многих других людей может просто не хватать времени на воспитание сына. Постоянные разъезды, командировки, деловые встречи и прочее.

В «водовороте» событий не так-то просто найти время на семью, тем более на Платона.

Поэтому, не исключена вероятность того, что Собчак и Виторган просто вынуждены отдать своего сына на воспитание друзьям, потому как понимают, что не смогут достойно справиться с подобной ответственностью.

И хотя оба родителя беспрекословно любят своего сына, возможно они считают, что их друзья лучше справятся с ролью родителей и воспитают из Платоши достойного человека.

Вот только остается один вопрос. А простит ли маму Платон? Ксюша, ты же мать! Ведь для каждого ребенка мама – это главный человек в его жизни. И пусть у Ксении не всегда было время на прочтение сказки перед сном, сын все равно любит ее такой, какая она есть.