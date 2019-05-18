Ждали 10 часов? Бузова опять жестоко поиздевалась над фанатами

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Поп-певица не смогла появиться перед зрителями в назначенное время.

Не так давно прошло выступление Ольги Бузовой в Сокольниках, видео оттуда певица опубликовала со своего профиля в соцсети. В ролике артистка пела отрывок из своей песни про «выключенный мозг», «тряску арбузами» и «завидующих лузеров», и продемонстрировала свой новый образ с длинными русыми волосами. В комментариях, как обычно, писали о том, что опять Ольга не попадала в фонограмму, при том, что сам звук звучал якобы «просто отвратительно». Но среди потока хейта людей, которые даже не были на выступлении Оли, нашлись отзывы от тех, кто были, и те были разочарованы совсем не пением знаменитости.

Оказывается, Бузова опять жестоко поиздевалась над фанатами – сильно опоздала на собственное выступление, чем унизила зрителей. Как пишут комментаторы, в числе публики были и дети, их родители, видимо, не думали, что у Бузовой хватит наглости настолько сильно опоздать, ведь ждали ее двух часов дня. Точное количество часов, в течение которых ждали Ольгу, неизвестно, но в следующем комментарии от очевидца выступления есть намек на это. Неужели зрители ждали Бузову 10 часов? За что певица так сильно наказывает своих поклонников, чем они провинились перед артисткой? Либо Ольга ни в грош не ставит своих фанатов, либо с ней опять приключились «непредвиденные обстоятельства», которые буквально преследуют Бузову везде, где бы она не выступала.