«Должен же кто-то в стране работать!»: Орлова «выживает» Кудрявцеву с НТВ

Сегодня, 23:00

Стартовав с «Дома-2», телеведущая продолжает «раскидывать свои сети» на другие российские ток-шоу.

Ольга Орлова появилась на российском телевидении недавно: после быстротечной карьеры в «Блестящих» она «ушла в небытие» на более чем 15 лет. И только в 2017-м Ольга вернулась в качестве телеведущей в телепроект «Дом-2». Примечательно, что второй её взлёт напрямую связан с уходом экс супруга Александра Карманова с российского телевиденья.

Но, став «хозяйкой Дома-2», женщина не успокоилась: её рейтинги стали стремительно возрастать и Орлова начала принимать участие ещё в одном шоу – «Звёзды сошлись». И, скорее всего, так полюбилась телезрителям НТВ, что продолжила «выживать» Кудрявцеву, которая ранее была одной из самых успешных ведущих. На своей официальной странице в социальной сети Ольга написала, как кажется, с неким злорадством: «Наслаждайся солнышком, дорогая Лера! Только недолго. Я подежурю за тебя. Должен же кто-то в стране работать!».