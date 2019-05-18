«Внучок» подвинься – Галкин обратил внимание на жену Никиты Преснякова-младшего

Сегодня, 22:00

Максиму очень понравилась фотосессия Красновой, где она предстала во всей красе.

Уже прошло несколько лет, как у внука Аллы Пугачевой Никиты Перснякова-младшего появилась жена – модель Алёна Краснова. Первое время пара жила душа в душу, и не стеснялась это показывать, но в последнее время супруги публикуют общие фото и видео все реже, и тому есть вполне логическое объяснение. Дело в том, что Пресняков-младший категорически отказывается брать деньги от своих звездных родственников, пытается заработать на жизнь самостоятельно, однако получается у него это неважно. Возможно, потому что Никита сутками пропадает на работе, у него с Красновой нет общих фото, ведь девушка и сама все еще подрабатывает моделью.

Но недавно «дед» Преснякова-младшего Максим Галкин обратил внимание на жену Никиты – пару ее новых фото оценил «лайком».

Сейчас так мужчины и ухаживают за женщинами – «лайки» заменили комплименты. И своим комплиментом Галкин будто заявляет Никите, мол, «внучок» подвинься, ведь, возможно, Максим совсем не против приударить за Красновой. Кто знает, может Алёна, пожив с «нищим» музыкантом, переосмыслила свои ценности и сейчас сама готова променять мужа на состоятельного телеведущего.