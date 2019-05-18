Троллинг высшего уровня: Финалист «Голос.Дети» поиздевался над дочерью Алсу в рекламе

Сегодня, 21:05

Намек на скандальный сезон песенного шоу появился в рекламе недвижимости.

В Сети появилась интересная реклама нового жилого комплекса BAISANAT, участие в которой принял Ержан Максим. Мальчик стал финалистом детского вокального шоу «Голос. Дети», но победить не смог по известным всем причинам. Несмотря на это, ребенок активно поднимается по карьерной лестнице, ведь профессиональные съемки – отличный показатель для школьника.

Между тем, реклама недвижимости совсем не простая. Это замаскированный троллинг высшего уровня, который направлен против «Первого канала» и победительницы проекта.

По сюжету рекламы мама с ребенком выбирают себе квартиру. В один момент мальчик видит в окне девочку и старается привлечь ее внимание песней. После этого он подбегает к маме и говорит, что влюбился. Неожиданно для всех, любовь у Максима появилась не к молодой особе, а дому. Это первая отсылка к Микелле Абрамовой, прототип которой Ержан «отшил» в рекламе. Но наибольшего внимания заслуживает последний диалог с риелтором. На вопрос ребенка: «Можно ли купить квартиру на первом?», женщина отвечает: «Нет, на первом уже продано». Последний кадр: Максим вздыхает со словами «опять!».

Очевидно, что финалист «Голос.Дети» поиздевался над дочерью Алсу в рекламе. К тому же, он тонко унизил руководство Первого канала, на котором не постеснялись провернуть аферу с накруткой голосов дочери Алсу.