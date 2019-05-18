Спасает карьеру? Королёва «подпитым» фото могла опозорить Лазарева ради пиара

Сегодня, 20:30

Отчаяние и погоня за «хайпом» могли подтолкнуть певицу к неоднозначной «выходке».

Как известно, сейчас Наташа Королёва переживает не лучшие времена: проблемы с мужем, отсутствие хитов и не востребованность. И хотя певица любыми способами пытается отстрочить «закат» карьеры, внедряя в проекты свою эпатажную мать, однако, даже это не спасает положение. Но судя по всему, Королёва не отчаивается и решила использовать более «грязные» методы для личной рекламы. Так, в соцсети Наташа опубликовала неоднозначный снимок, где позирует с Сергеем Лазаревым на одном из «застольных» мероприятий.

Примечательно, что фото для поддержки артиста на «Евровидение» Наташа выбрала явно не из лучших: размытые лица, припухлость и едва заметные глаза. Не исключено, что Королёва «подпитым» снимком могла опозорить Лазарева ради пиара. Как известно, на фоне международного конкурса Сергей является самой обсуждаемой персоной в обществе, очевидно, любое упоминание с артистом сыграет весомую роль в личном пиаре. Тем не менее, такая «поддержка» Наташи в преддверии финала «Евровидения» может выйти «боком» для Лазарева.