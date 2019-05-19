Тарасов сглазил? «Заплаканную» Бузову снова предал возлюбленный

Сегодня, 10:30

В очередной раз певица не смогла построить искренних отношений, вероятно, из-за порчи.

Почти никто не ожидал откровенного признания Ольги Бузовой, где она снова и снова пишет о мужском предательстве, огромном количестве «лжи и вранья», с которым девушка сталкивается из раза в раз. «Заплаканную» Ольгу снова предал некий возлюбленный, которого, однако, популярная певица пока не раскрывает.

«Моя вечная ошибка, что я всегда думаю о людях лучше, чем они есть...Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила...Переживаю, плачу...» – призналась в социальных сетях Ольга.

Во всём случившемся Ольга, конечно, не винит кого-то конкретно, хотя многие обсуждают причастность бывшего мужа звезды, Дмитрия Тарасова, к этому инциденту. Предполагают, что знаменитый футболист своим предательством чувств Ольги мог сглазить звезду. Именно поэтому Ольга может быть всё ещё одна без каких-либо отношений.

Всерьёз воспринявшие факт её «безбрачия» тут же посоветовали пойти к гадалке, чтобы снять порчу, которая так докучает красивой и энергичной звезде. «Оля, нужно обращаться к проверенным гадалкам! Есть такой расклад, «маска я тебя знаю» в этом раскладе тебе откроют истинное лицо любого!» – советует внимательная подписчица Ольги.