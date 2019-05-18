Бывших на игнор? Лорак отказалась поддерживать Лазарева на «Евровидении»

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Певица «хранит молчание» в социальных сетях из-за возможной обиды на предполагаемого бойфренда.

Слухи о романе Ани Лорак и Лазарева начали распространяться сразу после расставания девушки с мужем в 2018-ом году. Ведь Сергей первым оказался рядом с певицей, они проводили много времени вместе и публиковали неоднозначные фотографии. В СМИ даже сообщалось, что Каролина ждёт ребёнка, предположительно, от своего коллеги по сцене.

Ко всеобщему удивлению отношения пары охладели уже к маю этого года, когда молодые люди всё реже стали появляться на публике. И вот, в отличие от других звёзд российского шоу-бизнеса, девушка отказалась поддерживать Лазарева на финале «Евровидения», не опубликовав на своих официальных страницах в социальных сетях ни одной записи о его грядущем выступлении.

Такое равнодушие со стороны Лорак наталкивает на мысль, что между артистами всё-таки состоялся скандал и Ани затаила обиду на предполагаемого бойфренда, из-за чего и предпочитает «отмалчиваться». Она могла, как в хите Ольги Бузовой, отправить «бывших на игнор».