Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

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35-летняя модель хочет родить дочь.

Известная модель в феврале этого года впервые стала мамой. Она родила сына в частной клинике Майами. Совсем недавно «Мисс Россия-2003» призналась, что несмотря на все хлопоты и недостаток времени после рождения дочери, она уже задумалась о втором ребенке модель мечтает о дочери. Стало известно, что Лопырева и ее возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов приняли решение, что не стоит останавливаться на одном ребенке. Когда планируется очередное пополнение в семействе пока неизвестно, вероятно, Виктория не захочет, чтобы у детей была большая разница в возрасте.

В данный момент Лопырева живет в Майами, где ей помогает няня. Несмотря на то, что Марк Лео находится на грудном вскармливании, Виктория находит время для работы, спорта, уходовых процедур и даже уделяет время бойфренду. По слухам, после рождения дочери, пара собирается официально вступить в брак. Возлюбленные подобные слухи не подтверждают.