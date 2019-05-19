«Сквозь зубы» о невестке. Мать Тимати снова «подколола» Решетову

Сегодня, 10:00

Симона Юнусова не слишком тепло отзывается о Насте, хотя за 4 года отношений сына уже должна была к ней привыкнуть.

Давно ходят слухи, что не слишком сильно мать репера Тимати жалует его любимую девушку Анастасию Решетову, якобы Симоне Юнусовой больше по душе была предыдущая избранница Тимура. Возможно, дело в том, что Алёна Шишкова в первые же годы отношений с музыкантом забеременела от него и родила ребенка, а в то время, как Настя за четыре года отношений с репером не спешит становиться мамой. Судя по тому, что как Юнусова отвечает на вопросы о невестке, складывается впечатление, что она говорит о ней «сквозь зубы», как бывает тогда, когда против какого-то человека накопилось много негатива, но сейчас его озвучивать нельзя.

Кроме того, мать Тимати снова «подколола» Решетову, ведь когда поклонники спросили, будет ли Симона любить всех своих внуков одинаково, Юнусова написала: «Не могу ответить на этот вопрос». Поведение матери Тимати может сигнализировать о том, что она намекает Решетовой, что та должна больше стараться, должна угождать свекрови и дружить с ней, если хочет к себе того же отношения.